Sono sempre più numerose le famiglie italiane che scelgono di affidarsi ai robot aspirapolvere per pulire casa. Se prima erano considerati una spesa superflua e troppo onerosa, oggi la percezione è molto diversa. Merito soprattutto di Xiaomi, che dopo aver rivoluzionato la fascia media degli smartphone, è diventata il punto di riferimento per la pulizia della casa intelligente. In queste ore su Amazon è possibile approfittare dell’offerta Black Friday sul modello Vacuum-Mop P di Xiaomi Mi Robot, in sconto del 39%: solo oggi lo paghi 214,99€ invece di 349,99€. E se il tuo budget odierno non ti consente di arrivare a poco più di 200€, puoi anche scegliere l’acquisto in 5 comode rate da 43,00€ al mese.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P aspira la polvere e lava il pavimento della tua casa senza che tu debba muovere un dito. Sono tre le modalità di lavaggio e aspirazione integrate nel robot di Xiaomi: la modalità di aspirazione e lavaggio, la modalità di sola aspirazione e la modalità di solo lavaggio.

Grazie a una capacità di aspirazione da 2.100 Pa, unita ai dodici sensori di precisione installati, garantisce una pulizia meticolosa di qualsiasi stanza. E in più lo puoi controllare anche a voce, dopo averlo connesso all’app gratuita Mi Home, disponibile sia per gli smartphone Android che per gli iPhone. Hai il parquet? Nessun problema, puoi utilizzare il modello Vacuum-Mop P su qualunque superficie, grazie al serbatoio dell’acqua da 550 ml con controllo smart.

Come segnala Amazon, è un’offerta limitata, cioè fino a esaurimento scorte. Alla luce della domanda elevata su questo tipo di prodotti, il modo migliore per assicurarti lo Xiaomi Mi Robot a questo prezzo è metterlo ora in carrello e completare l’ordine subito. Anche a rate.

