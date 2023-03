Xiaomi Mi Robot 2: per una pulizia totale ad un prezzo spaziale

Xiaomi Mi Robot 2 è un robot aspirapolvere che sta guadagnando sempre più popolarità grazie alle sue ottime prestazioni e alla sua convenienza. In questo articolo esploreremo le caratteristiche principali del prodotto e perché dovresti considerarlo se stai cercando un robot aspirapolvere per la tua casa. Inoltre, questo fantastico dispositivo oggi è scontato del 32% su Amazon, portando il suo prezzo a soli 239,50 euro. Infine, ti ricordiamo che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, puoi acquistare questo prodotto pagandolo in comode rate a tasso zero.

Xiaomi Mi Robot 2: a questo prezzo è difficile trovare di meglio

La prima cosa che salta all’occhio dello Xiaomi Mi Robot 2 è la sua potente ventola di aspirazione da 2.700 Pa che garantisce una pulizia immediata della polvere. Inoltre, le spazzole laterali esagonali con copertura completa e la spazzola principale in fibra ad alta densità da 0,1 mm puliscono in profondità negli angoli e rimuovono la polvere dagli spazi tra i pannelli del pavimento, garantendo una pulizia impeccabile.

Xiaomi Mi Robot 2 non si limita solo ad aspirare. È dotato anche di un serbatoio dell’acqua intelligente a controllo elettronico di 250 ml, che lo rende in grado di lavare un pavimento di 150 ㎡ senza doverlo riempire nuovamente. Questo è possibile grazie al lavaggio pressurizzato ottimizzato per la rimozione delle macchie.

Una delle caratteristiche più interessanti dello Xiaomi Mi Robot 2 è il suo sistema di navigazione visiva ad alta velocità, aggiornato di recente. Questo sistema consente una scansione accurata degli ambienti domestici durante gli spostamenti e la creazione simultanea di piani di pulizia. Inoltre, l’interfaccia intelligente personalizzata aiuta il robot a raggiungere la posizione che decidi tu.

La durata della batteria è fino a 110 minuti, il che significa che puoi gestire facilmente una casa di grandi dimensioni senza dover ricaricare il robot ogni pochi minuti. Le prestazioni dello Xiaomi Mi Robot 2 superano quelle dell’ultima generazione, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca un robot aspirapolvere potente e affidabile.

Infine, lo Xiaomi Mi Robot 2 supporta il controllo tramite l’App Xiaomi Home, che garantisce il monitoraggio in tempo reale dello stato, il controllo remoto e la pulizia programmata. Questo significa che puoi controllare il tuo robot aspirapolvere ovunque tu sia, anche quando non sei a casa.

In conclusione, se stai cercando un robot aspirapolvere potente, affidabile e conveniente, lo Xiaomi Mi Robot 2 è la scelta giusta per te. Grazie alle sue numerose funzioni, alla sua durata della batteria e al supporto dell’App Xiaomi Home, puoi essere sicuro di avere un prodotto di alta qualità che ti aiuterà a tenere la tua casa pulita senza dover fare troppi sforzi. Inoltre, con lo sconto del 32% su Amazon, ora è il momento perfetto per acquistarlo ad un prezzo di soli 239,50 euro. Se sei interessato a questo prodotto non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione sono pochissime e con questo sconto si stanno esaurendo velocemente.

