Negli ultimi anni, c'è stato un aumento consistente delle dimensioni dei display degli smartphone. Al momento, l'utenza guarda con difficoltà gli smartphone con una dimensione dello schermo inferiore a 6 pollici. Vedasi la storia di iPhone 12 Mini, per esempio. Sebbene abbiamo l'opzione di Apple, ci sono diversi utenti Android che desiderano avere piccole ammiraglie. Tuttavia, è importante notare che le vendite di iPhone 12 mini sono così scarse da costituire solo il 5% circa delle vendite totali della serie iPhone 12. Il grande schermo del 12 Pro Max è il bestseller della serie. L'ammiraglia più piccola per gli utenti Android è probabilmente l'Asus Zenfone 8 con un pannello da 5,9 pollici. Tuttavia, non esiste un recente flagship di Xiaomi con un piccolo display. Lo smartphone dell'OEM cinese più piccolo è probabilmente il Mi 9 SE del 2019 con un display da 5,97 pollici… e questo dispositivo ha due anni. Ora si apprende che un nuovo dispositivo con uno schermo piccolo del marchio asiatico è in arrivo ma disporrà di un design a conchiglia simile a quello del Galaxy Z Flip di Samsung.

Xiaomi Mi Mix Flip sfiderà Galaxy Z Flip

Il Mi 9 SE era dotato di un processore Snapdragon 712. Inoltre, il Mi 6 originale aveva uno schermo da 5,15 pollici e utilizzava il processore di punta Qualcomm Snapdragon 835. Tuttavia, il Mi 6 ha quattro anni, e non è decisamente attraente per l'attuale mercato. Sembra che Xiaomi sorprenderà tutti con un flagship “Mini”. Attualmente, il valore di rivendita dello Xiaomi Mi 6 è superiore a quello dello Xiaomi Mi 8. Inoltre, le voci su una nuova iterazione del flagship del 2017 sembrano entusiasmare i fan del marchio.

Secondo Ross Young, fondatore e CEO di DSCC, Xiaomi lancerà tre smartphone pieghevoli nel 2021. Il suo rapporto afferma che il produttore cinese presenterà un telefono pieghevole simil Fold (uno nuovo oltre al Mi Mix Fold), uno simile al Mate X di Huawei e uno a conchiglia che sfiderà il clamshell di Samsung. Quando parliamo di smartphone a conchiglia, abbiamo in mente telefoni come quelli della serie Z Flip o i Razr 2019/2020 di Motorola. Oltre a Samsung e Motorola, i produttori cinesi come Xiaomi e Huawei hanno solo brevetti.

