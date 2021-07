Xiaomi Mi Mix 2S ha iniziato a ricevere l'aggiornamento alla versione 12.5 della MIUI di Xiaomi. Di fatto, a metà giugno, l'OEM cinese ha confermato di aver rilasciato la nuova iterazione del software proprietario per una serie di dispositivi di punta degli anni precedenti.

Aggiornate subito il vostro Xiaomi Mi Mix 2S

Tutti questi modelli hanno ricevuto il firmware in questione ad eccezione del Mi Mix 2S. Ora però, anche il suddetto terminale ha ottenuto la skin. La MIUI 12.5 è stato presentato all'evento di lancio del Mi 11 alla fine di dicembre dello scorso anno. Xiaomi ha iniziato a rilasciare l'aggiornamento stabile alla fine di marzo 2021. Da allora, ha dotato di tale UI la maggior parte del suo catalogo di prodotti.

Il Mi Mix 2S è uno degli ultimi flagship più vecchi idonei per l'aggiornamento alla MIUI 12.5. Quindi, sta ricevendo l'aggiornamento solo ora; arriva con il numero di build V12.5.1.0.QDGCNXM.

La build del software è attualmente nella fase “Beta stabile“. In altre parole, viene implementato in batch per pochi utenti selezionati. Alla fine della giornata, l'update dovrebbe essere disponibile per tutti nei prossimi giorni.

Da quando Xiaomi ha rilasciato il Mi Mix 2S al di fuori della Cina continentale, il dispositivo ha ottenuto altre due build regionali di software: “Global” e “Russia“. Anche i telefoni che eseguono queste build riceveranno presto il nuovo aggiornamento.

Lo smartphone è stato lanciato con MIUI 9 basato su Android 8.0 Oreo. Ha ottenuto tre aggiornamenti MIUI e due Android (Android 9.0 Pie e 10). Quindi, molto probabilmente non godrà dell'ultima versione MIUI 13 e di Android 12.

