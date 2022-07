Xiaomi Mi Earbuds Basic 2, cuffie TWS con audio SHOCK (-76% su Amazon)

Se non riesci a immaginare un solo minuto senza ascoltare i tuoi brani preferiti, l’offerta Amazon di oggi ti permette di portare le tue playlist sempre con te anche quando sei fuori casa con le ottime cuffie true wireless (TWS) Xiaomi Mi Earbuds Basic 2. Infatti, grazie a uno sconto del 76%, solo per oggi puoi acquistare le cuffie del colosso cinese ad appena 22€.

A questo prezzo hai l’opportunità di indossare un sistema audio con una qualità molto valida e in grado di soddisfare tutte le tue esigenze senza alcun compromesso.

Le cuffie TWS di Xiaomi crollano di prezzo su Amazon con il 76% di sconto: affare d’oro

Leggere, comode da indossare e con una perfetta equalizzazione ideale per ascoltare ogni genere musicale, le cuffie di Xiaomi montano un modulo Bluetooth 5.0 per la trasmissione della musica ad altissima qualità. Con un peso di appena 4.1 grammi ad auricolare, inoltre, puoi indossarle senza problemi anche mentre sei in palestra oppure mentre corri o vai in bicicletta: il terminale in morbido silicone assicura una presa resistente e affidabile.

Dotate di una batteria integrata con 4 ore di autonomia a cui si somma quella del piccolo case di ricarica che fornisce ulteriori 12 ore di autonomia, le cuffie true wireless di Xiaomi sono validissime anche per le telefonate; sono presenti diversi microfoni pensati per captare e trasmettere la tua voce in maniera chiara e cristallina, senza rumori di fondo.

Cosa stai aspettando? Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello le ottime cuffie true wireless di Xiaomi fintanto che le puoi acquistare su Amazon con il 76% di sconto: a questo prezzo hai l’opportunità di ricevere a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione un paio di cuffie che sapranno soddisfare tutte le tue personali esigenze.

