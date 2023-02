Xiaomi Mi Curved Gaming da 34" in super offerta: risparmi più di 100€

Se sei alla ricerca di un monitor di qualità per il tuo gaming, non puoi perdere l’offerta di Amazon su Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor. Questo monitor a schermo curvo di 34″ è disponibile a soli €336,00. Il monitor Xiaomi Mi Curved Gaming 34″ è ideale per i videogiocatori che cercano un’esperienza di gioco avvincente e coinvolgente.

Questo schermo curvo Ultrawide ha un rapporto di 21:9, una delle proporzioni più adatte per il gaming. La risoluzione WQHD di 3440 x 1440 offre una nitidezza incredibile, mentre la luminosità di 300 cd/m² e la gamma cromatica sRGB del 121% garantiscono un’immagine realistica e colorata. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz e i tempi di risposta di 4ms ti permettono di giocare con la massima fluidità e senza alcun lag. La tecnologia Flicker-Free e Low-blue Light previene l’affaticamento degli occhi e garantisce una visione confortevole anche dopo lunghe sessioni di gioco. Il monitor supporta il multitasking a schermo diviso, ideale per effettuare live streaming su Twitch o YouTube, o per giocare online e tenere sotto controllo la chat.

Il monitor curvo Xiaomi supporta sia DisplayPort che HDMI 2.0, e può essere collegato a PC e console di gioco. Il monitor è sottile, leggero e facile da montare, sia sulla base di supporto che sulla parete. Inoltre, è coperto da una garanzia di 24 mesi. Acquista Xiaomi Mi Curved Gaming 34″ su Amazon a soli €336,00 e goditi il massimo del tuo gaming a casa tua. Come sempre, ti ricordiamo non soltanto che con Prime la spedizione è gratuita e che se lo acquisti subito lo riceverai a casa entro domani, ma anche che sei libero di dividere l’importo in comode rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più accessibile e competitiva. Non fartelo scappare: l’offerta è a tempo limitato e c’è il serio rischio che questo monitor da gaming galattico vada out of stock molto rapidamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.