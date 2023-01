Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34": prestazioni di gioco superiori ad un ottimo prezzo

Il Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 è un monitor da gioco curvo di ultima generazione progettato per offrire una straordinaria esperienza di gioco. Se cerchi un monitor impeccabile per le tue partite online e per sfruttare al meglio la tua console Playstation 5 o Xbox Series X, questo schermo va preso assolutamente in considerazione.

A maggior ragione perché oggi Amazon lo propone ad un prezzo davvero interessante: 363,90€, con uno sconto di oltre 85€ rispetto al suo normale prezzo di listino. Insomma, uno schermo eccellente ad un prezzo decisamente interessante.

il Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 ha uno schermo curvo di 34 pollici con una curvatura di 1500R, il che significa che avrai una visuale più ampia e coinvolgente durante il gioco. Le immagini avvolgono il giocatore per un’esperienza di gioco pressoché cinematografica. La curvatura dello schermo ti aiuta anche ad avere ogni aspetto della partita sempre sotto controllo, con un forte vantaggio competitivo sugli altri giocatori.

Questo monitor da gaming ha una risoluzione QHD di 3440×1440 pixel, offrendo immagini nitide e dettagliate, rendendolo perfetto per i giochi ad alta definizione. Il Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 ha un refresh rate di 144Hz: le immagini vengono aggiornate con una frequenza più elevata, offrendo un’esperienza di gioco fluida e senza sfocature.

Troviamo quindi il supporto alla tecnologia AMD FreeSync, pensata proprio per eliminare l’odioso effetto tearing rendendo l’esperienza di gioco più piacevole e priva di fastidi ed interruzioni. Trattandosi di uno schermo pensto per i giocatori più esigenti, il Mi Curved Gaming Monitor dispone di un ricco arsenale di opzioni di connessione, tra cui HDMI, Display Port e USB. Puoi collegarlo ad una vasta gamma di dispositivi in totale facilità, ed è anche molto semplice da installare.

Normalmente il monitor da gaming di Xiaomi viene proposto a 449,99€, ma oggi potete acquistarlo al prezzo scontato (-19%) di 363,90€. Non fartelo scappare!

