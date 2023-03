Xiaomi Mi Curved 34": un monitor da gaming spaziale (-25%)

Il monitor Xiaomi Mi Curved da 34 pollici è un monitor gaming di alta qualità che presenta molte funzionalità avanzate per migliorare l’esperienza di gioco. Grazie ad un ottimo sconto del 25% su Amazon, oggi potete acquistare questo fantastico dispositivo ad un prezzo di soli 338,31 euro. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente sull’e-commerce, potete pagarlo in comode rate a tasso zero.

Xiaomi Mi Curved 34″: un’occasione unica per tutti i gamer

Il display curvo 1500R con rapporto immagine 21:9 dello Xiaomi Mi Curved è ideale per sessioni di gioco immersive e coinvolgenti. Con una risoluzione WQHD di 3440 x 1440, il monitor offre una qualità delle immagini nitida e dettagliata, permettendo ai giocatori di godere di immagini vivaci e colorate. Inoltre, la gamma cromatica sRGB del 121% garantisce una fedeltà cromatica estremamente elevata.

Il monitor Xiaomi Mi Curved può essere inclinato di 15 gradi indietro e di 5 gradi in avanti, con una rotazione di 40 gradi. Questa caratteristica consente ai giocatori di regolare l’angolo di visualizzazione in modo da trovare la posizione più comoda per lunghe sessioni di gioco. La frequenza di aggiornamento rapida di 144Hz del monitor garantisce una fluidità del gioco senza paragoni, eliminando lo screen tearing e la sfocatura del movimento. Inoltre, il tempo di risposta di 4ms garantisce una reattività eccezionale, il che è particolarmente importante per i giochi di azione veloci.

Il monitor Xiaomi Mi Curved è dotato anche di tecnologie avanzate per il comfort degli occhi dei giocatori. La tecnologia Flicker-Free elimina il fastidioso sfarfallio dello schermo, che può causare stanchezza degli occhi e mal di testa. Inoltre, la tecnologia Low-blue Light riduce l’emissione di luce blu, che può essere dannosa per gli occhi durante le lunghe sessioni di gioco.

In sintesi, il monitor Xiaomi Mi Curved da 34 pollici è un’ottima scelta per i giocatori che desiderano un’esperienza di gioco di alta qualità. Non perdere questo incredibile sconto del 25% su Amazon che lo rende un’opzione ancora più allettante per chi cerca un monitor di alta qualità a un prezzo conveniente di soli 338,31 euro. I pezzi disponibili per questa promozione sono soltanto 3, corri a comprarlo prima che si esaurisca.

