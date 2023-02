Xiaomi Mi Curved da 32": il monitor gaming dei sogni in SCONTO di 115€

Sei un appassionato di giochi? Allora non perdere assolutamente questa super offerta per avere un monitor gaming spettacolare a un prezzo davvero da favola. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Mi Curved da 32 pollici a soli 334,99 euro, invece che 449,99 euro.

Ebbene sì, grazie a questo sconto del 26% avrai un risparmio di ben 115 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo monitor riuscirà a farti vivere delle emozioni incredibili. Ha un refresh rate altissimo che garantisce qualità delle immagini e zero ritardo.

Xiaomi Mi Curved:il monitor per chi non vuole fare rinunce

Quando giochi la cosa più bella è riuscire a estraniarti dalla realtà e vivere come se fossi il personaggio del videogame. Xiaomi Mi Curved è in grado di fare proprio questo. Grazie al’ampio display da 32 pollici e alla curvatura da 1500R, ti catapulta all’interno del tuo gioco per un esperienza realistica come non mai. Ha un rapporto dell’immagine di 21:9 che ti garantisce una visione completa di tutto ciò che ti circonda, senza perdere nemmeno un dettaglio.

Ha una risoluzione WQHD 3440 x 1440 e una frequenza di aggiornamento a 144 Hz, con un tempo di risposta di soli 4ms. Ciò significa che le immagini sono sempre nitide, non ci sono rallentamenti anche quando le azioni sono veloci. Inoltre ha una gamma cromatica di colori brillanti e intensi che ti permetteranno di percepire ogni sfumatura. E potrai inclinare il monitor in avanti, indietro e ruotarlo di 40 gradi.

Inutile dire che un’offerta del genere durerà un soffio. Per cui se non vuoi perderla devi fare presto. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Mi Curved da 32 pollici a soli 334,99 euro, invece che 449,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.