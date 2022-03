Xiaomi Mi Band 6 a 29€ è l'affare SHOCK eBay del lunedì

Xiaomi Mi Band 6 è uno smartband spettacolare, non manca di essere completo sotto ogni punto di vista. Ampio display ad alta visibilità, saturimetro e autonomia energetica pazzesca.

A 29€ circa appena è un affare da prendere al volo. Nessun rischio di aspettative deluse. Completa l'ordine da eBay adesso per approfittarne, godi di spedizioni rapide e gratis, ma la disponibilità è limitata.

Xiaomi Mi Band 6 è la scelta da fare in questo momento

Un prodotto innanzitutto super leggero e non ingombrante al polso. Lo indossi tutto il giorno senza patire alcun fastidio. L'ampio display OLED ad alta visibilità (da 1,56″) ti permette di tenere sotto controllo notifiche, promemoria, messaggi e non solo: non servirà prendere lo smartphone per smarcarle rapidamente.

Con 30 modalità di allenamento, fra cui anche il nuoto, diventerà immediatamente il tuo migliore alleato per monitorare le sessioni sportive con precisione. Potrai scaricare tutti i dati all'interno dell'applicazione per Android e iOS e guardare i progressi nel tempo, ogni volta che lo desideri.

Nessun problema anche sotto il punto di vista della salute, anzi! Proprio grazie all'ampia autonomia energetica, potrai tenerlo al polso anche mentre dormi, monitorando così la qualità del riposo notturno. Ancora, tieni sotto controllo il battito cardiaco così come la quantità di ossigeno nel sangue (come un vero e proprio saturimetro).

Si tratta solo di alcune delle tante funzionalità delle quali è dotato l'apprezzatissimo Xiaomi Mi Band 6, smartband che a 29€ circa appena è da prendere al volo. Un ottimo investimento a basso costo, che puoi fare direttamente su eBay. Il momento di avere il tuo wearable completo è adesso: completa l'ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità è super limitata.