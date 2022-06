Xiaomi Mi Band 6 a 29€ è la FOLLIA eBay del lunedì

L’iconico Xiaomi Mi Band 6 crolla su eBay a prezzo pazzesco. Uno smart band dotato di ampio display AMOLED da 1,56″, l’ideale per sfruttare al massimo tutte le sue funzionalità. Un dispositivo che, grazie all’enorme autonomia energetica, puoi lasciare al polso per giorni senza dover ricorrere alla ricarica quotidiana.

30 modalità sportive di allenamento, un sacco di funzioni dedicate alla salute, tantissimi quadranti personalizzati fra i quali scegliere il tuo preferito. Un dispositivo di altissimo livello, che adesso porti a casa a prezzo ridicolo. Bastano 29,99€ appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “MENO20ESTATE”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità residua è limitatissima.

Xiaomi Mi Band 6 in super sconto su eBay

Un prodotto spettacolare perché mette insieme funzionalità, qualità dei materiali di costruzione, un ampio display ad altissima visibilità, ma anche dimensioni non troppo elevate. Di conseguenza, a fronte di un esiguo ingombro al polso, potrai godere di un dispositivo ad elevatissime prestazioni.

Innanzitutto, le notifiche potrai smistarle direttamente tramite il tuo nuovo wearable, senza dover prendere ogni volta lo smartphone. Ancora, si tratta del perfetto alleato per i tuoi allenamenti. Oltre alle classiche funzioni da activity tracker, questo gioiellino è anche in grado di offrirti 30 diverse tipologie di workout mirati. C’è addirittura la certificazione 5ATM, che garantisce immersione in acqua senza danni fino a 50 metri e la possibilità di tracciare le tue performance mentre nuoti.

Ancora, come anticipato, si tratta di un validissimo monitor per la salute. Puoi misurare H24 il battito cardiaco, ma anche la quantità di ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e non solo.

Oltre a questo, con Xiaomi Mi Band 6 metti al polso un piccolo concentrato di tecnologia. Un assistente da polso, con quadranti personalizzabili per cambiare ogni volta che lo desideri.

