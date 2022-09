Xiaomi Mi Band 5 è (quasi) GRATIS su eBay: bastano 16€, quasi finita

Non esitare oltre e porta a casa un wearable di ottima marca per pochissimi euro. Xiaomi Mi Band 5 è uno smartband completo, di design e super personalizzabile. Complice uno speciale codice sconto, attualmente attivo su eBay, ho trovato l’occasione perfetta: puoi prenderlo a 16€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite.

Per approfittarne, devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “SETT22”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in pochissimi giorni.

Xiaomi Mi Band 5 con uno sconto imperdibile su eBay

Meno di 20€ per un prodotto bello e utile come questo wearable intelligente, che metti al polso e diventa il tuo assistente perfetto per il quotidiano. L’ampio display, personalizzabile con centinaia di quadranti, è pronto a mostrare in modo puntuale tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai abbinato.

Ancora, grazie agli 11 workout specifici, puoi tenere traccia in modo puntuale dei tuoi allenamenti e monitorare l’andamento delle tue performance. Non solo, sfruttando le molteplici funzionalità dedicate, la salute sarà sempre sotto controllo, a partire dal controllo H24 del battito cardiaco.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su eBay, sii veloce e furbo: accaparrati adesso Xiaomi Mi Band 5 a 16€ circa appena. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “SETT22”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità residua è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.