Xiaomi Mi Band 4C a 14€ è assolutamente da avere: affare Amazon SHOCK

Xiaomi Mi Band 4C è in gran sconto su Amazon ed è per questo che è perfetto da scegliere adesso. Bastano 14€ circa appena per accaparrartelo e – grazie all'impermeabilità fino a 50 metri – sarà il compagno perfetto per la tua estate.



Xiaomi Mi Band 4C è in gran sconto su Amazon

Un activity tracker con display super chiaro e con ottima visibilità. Autonomia energetica che arriva fino a 14 giorni grazie alla super batteria: l’ideale per godere al meglio di quello che può offrirti il dispositivo.

Gestisci rapidamente le notifiche in arrivo sullo smartphone, ma non solo. A disposizione, oltre a tutte le funzionalità da classico smartband, hai 5 modalità sportive specifiche.

Ancora, massima attenzione alla salute, a partire dal controllo del battito cardiaco 24 ore su 24. Diverse le funzionalità aggiuntive come la gestione della musica dal dispositivo e i promemoria di sedentarietà.

Xiaomi Mi Band 4C a 14€ circa appena è imperdibile.

