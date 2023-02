Xiaomi Mi Band 4C a 13€ è un'occasione PAZZESCA: durerà pochissimo

La ricerca di uno smartband che costa poco e rende tanto è finita. Non prendere un modello a caso, sarebbe un peccato considerando che l’iconico Xiaomi Mi Band 4C è attualmente in gran sconto su eBay. Un wearable spettacolare, pronto a permetterti di tenere traccia dell’attività sportiva e della salute, oltre ovviamente alle notifiche in arrivo sullo smartphone.

Non perdere l’occasione di accaparrartelo a 13,99€ appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, lo prendi con spedizioni rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Disponibilità in promozione limitatissima.

Un wearable super leggero, che dalla sua ha anche una eccezionale autonomia energetica: può arrivare a durare fino a 14 giorni prima di dover ricorrere alla ricarica. Tienilo al polso e leggi tutte le notifiche in arrivo senza dover prendere ogni volta lo smartphone. Ancora, sfruttane il potenziale per tenere sotto controllo la salute: puoi anche controllare il battito cardiaco H24, se lo desideri.

Naturalmente, si tratta anche un valido alleato per l’attività sportiva: tieni traccia delle tue performance e non preoccuparti dell’immersione in acqua. Xiaomi Mi Band 4C resiste a immersioni fino a 5 metri. Non perdere la ghiotta occasione eBay del momento e accaparratelo a 13,99€ appena. Lo prendi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.