Xiaomi Mi Band 3: il prezzo CROLLA su Amazon, ora è tuo a 19,99€

Vuoi acquistare un Activity tracker da mettere al polso per tenere sempre controllato il tuo stato di salute e per la gestire le tue attività sportive? Allora oggi ti segnalo questa super offerta da cogliere al volo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Mi Band 3 a soli 19,99 euro, anziché 29,99 euro.

Questo è un super prezzo che non si vedeva da tantissimo tempo. Con questo sconto del 33% avrai un notevole risparmio e soprattutto ti metti al polso un wearable eccezionale.

Xiaomi Mi Band 3: il miglior rapporto qualità prezzo

Xiaomi Mi Band 3 è sicuramente un ottimo dispositivo e a questo prezzo non ha rivali. È dotato di un bellissimo display full touch OLED da 0,78 cm ed è super leggero. Lo puoi tenere al polso per tantissimo tempo e non lo sentirai nemmeno. Inoltre il cinturino in silicone non fa sudare il polso.

Puoi ricevere notifiche in tempo reale sul display e impostare la vibrazione in modo che quando ricevi chiamate, messaggi e raggiunge i tuoi obiettivi, la tua smart Bend ti avviserà. Lo colleghi velocemente tramite il Bluetooth al tuo dispositivo e non perde mai la connessione. È resistente all’acqua fino a 50 metri e quindi lo puoi usare anche mentre nuoti. E poi ha una super batteria in grado di durare fino a 20 giorni con una sola ricarica.

Affrettati dunque, a questo prezzo le unità disponibili spariranno in un attimo. Quindi prima che sia tardi fiondati su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Mi Band 3 a soli 19,99 euro, anziché 29,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.