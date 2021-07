Siete in cerca di un purificatore d'aria? Xiaomi Mi Air Purifier 3C è in offerta su eBay a soli 99,99 euro. Il ribasso del 33% corrisponde a uno sconto effettivo di 50,00 euro che rende l'acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Mi Air Purifier 3C: caratteristiche principali

Vivere in città può essere stressante, soprattutto per chi è soggetto ad allergie e alla qualità d'aria non sempre ottimale. Xiaomi Mi Air Purifier 3C può risolvere efficacemente questi problemi rendendo la casa un posto in cui prendere un respiro profondo.

Con un design semplice e lineare, questo purificatore d'aria è capace di coprire una superficie di ben 106 metri quadrati. I suoi filtri innovativi, inoltre, lo rendono perfetto per chi in casa ha degli animali domestici. La particolarità peculiare sta nei filtri HEPA che eliminano il 99,97% delle particelle inquinanti fino a 0,3 μm. Ciò significa che i maggiori allergeni come polvere e pollini vengono disintegrati alleviando soprattutto chi soffre d'asma.

In circa 11 minuti di tempo, questo dispositivo Xiaomi riesce a purificare una stanza intera. Ne bastano persino cinque se si posiziona in una stanza inferiore ai 20 metri quadrati. Grazie alla sua applicazione è possibile verificare la qualità dell'aria in tempo reale e azionare o interrompere il funzionamento dell'apparecchio. Per mezzo delle sue velocità personalizzabili (presente anche la silenziosa per la notte) e il suo essere silenzioso, il purificatore consuma appena 4.8 W quando è in modalità base tutelando anche gli sprechi economici e il suo consumo massimo è di 28 W.

Potete acquistare Xiaomi Mi Air Purifier 3C su eBay a soli 99,99 euro. Il venditore è Monclick, partner ufficiale di Unieuro, quindi l'affidabilità è garantita da più di 200.000 acquirenti soddisfatti.

