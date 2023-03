Xiaomi Mi 13: incredibile calo di prezzo su Amazon (sia 8 che 12GB di RAM)

È stato annunciato da poco, ha colpito tutti gli amanti dell’hi-tech per la sua grande qualità realizzativa e per l’ottimo hardware, e già lo si può trovare in sconto. Siamo parlando dello stupendo Xiaomi 13 che in poco tempo è riuscito a convincere sia critica che pubblico per le sue dimensioni estremamente compatte e per le prestazioni di altissimo livello. Oggi, tuttavia, potrete acquistarlo su Amazon al prezzo scontato di 892 euro invece di 1.099,90 euro merito dello sconto del 19% che permette di risparmiare ben 208 euro. La versione con questo sconto è quella con 8GB di RAM e 256GB di storage, ma è possibile trovare in promozione anche quella con 12GB di RAM al prezzo di 1.079,90 euro invece di 1.199,90 euro con un risparmio di ben 120 euro.

Xiaomi Mi 13: tanta potenza a un prezzo incredibile

La scheda tecnica è di altissimo livello e campeggia lo splendido processore SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene supportato da un display AMOLED da 6,36 pollici di diagonale, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz realizzato con il nuovo materiale E6 per immagini più luminose, nitide e un risparmio di energia non indifferente. Lo smartphone, tuttavia, spicca per la sua tripla fotocamera co-ingegnerizzata Leica, che offre un sistema di imaging realizzato per riprese professionali in tutti gli scenari e copre una gamma di zoom ottico da 0,6x a 3,2x. La fotocamera principale da 50MP offre una qualità d’immagine fenomenale e di livello professionale. L’obiettivo ultra-grandangolare ha un campo visivo di 120°, in grado di catturare splendidi paesaggi e immagini.

Il tutto è coadiuvato da un’ottima batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W. Insomma con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il meraviglioso Xiaomi 13 al prezzo scontato di 892 euro invece di 1.099 euro. Lo sconto di 208 euro fa davvero la differenza considerando che i suoi diretti competitor sono iPhone 14 / 14 Pro e Samsung Galaxy S23. Inoltre potreste anche decidere di acquistare la versione da 12GB di RAM all’altrettanto prezzo scontato di 1.079,90 euro invece di 1.199,90 euro.

