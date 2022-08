Xiaomi Mi 11 5G scontato di 300 euro su eBay

Risparmia 300 euro e acquista subito il fantastico Xiaomi Mi 11 5G. Grazie alla potente offerta di eBay lo paghi solo 599,90 euro, invece di 899,90 euro. Promozione davvero pazzesca per questa versione che offre 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Meglio sbrigarsi subito per aggiudicarsi questo prodottone spettacolare visto che l’offerta sta già per finire in sold out. Perciò non perdere tempo, uomo avvisato mezzo salvato recita un antico detto popolare.

Questo smartphone professionale garantisce il massimo della qualità a un prezzo decisamente vantaggioso. Scatta foto incredibili grazie alla fotocamera principale da 108MP. Ascolta attraverso un sistema audio firmato Harman Kardon. Goditi un display scintillante a 120Hz di refresh rate.

Sperimenta tutta la potenza possibile con il processore Qualcomm Snapdragon 888. Non dovrai temere alcun rallentamento. Nulla impedirà il perfetto svolgimento delle tue operazione. Potenza e velocità raggiungono livelli impressionanti con questo dispositivo dove tutto è curato nei minimi particolari.

Xiaomi Mi 11 5G: risparmia 300 euro con eBay

Scegli il massimo al miglior prezzo con eBay e acquista l’eccezionale Xiaomi Mi 5G 11 a soli 599,90 euro, invece di 899,90 euro. Si tratta di un prodotto estremamente performante apprezzato da tantissimi utenti. Insomma, questo acquisto non vi deluderà affatto.

Grazie alla fotocamera da 108MP ogni dettaglio è ultra definito. Saprai sfruttare al meglio questo speciale obiettivo per fotografare e riprendere in alta qualità e definizione. Tutto ti sembrerà più bello e qualsiasi particolare ti stupirà ad ogni scatto.

Il suo display è senza compromessi. Acquistando Xiaomi Mi 11 5G avrai tra le mani uno schermo quasi perfetto. Nitidezza, colori e fluidità sono straordinari. Inoltre, questo display ha stabilito 13 nuovi record ricevendo anche una valutazione A+ da DisplayMate.

Inoltre, essendo incurvato sui quattro lati è accattivante e resistente. Vivrai un’esperienza avvolgente e con il Corning Gorilla Glass Victus questo schermo è ancora più resistenze. Forte e robusto, non teme graffi e cadute accidentali.

Il suo design particolare lo rende bello e resistente. Portalo sempre con te. In tasca o in borsa non ti darà mai fastidio. È leggero ed elegante, pronto a dare sfoggio della sua classe e del suo stile personale e avvincente. Lascerai tutti a bocca aperta.

Afferra al volo questa opportunità! Metti subito nel carrello lo Xiaomi Mi 11 5G a soli 599,90 euro, invece di 899,90 euro. Risparmiando ben 300 euro con eBay potrai anche pagarlo in 3 rate a interessi zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.