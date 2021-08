Xiaomi Mi 11 Lite è in promozione su Amazon: a soli 280,00€ te lo porti a casa risparmiando circa una settantina di euro sul prezzo di listino. È un'occasione? Senza ombra di dubbio, soprattutto perché le spedizioni sono veloci e gratuite ovunque tu ti trovi.

Uno smartphone da prestazioni favolose: Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite è uno smartphone di fascia media che puoi acquistare a un prezzo favoloso. In questa colorazione Peach Pink non può non ammaliarti visto che ha un'estetica curata nei minimi particolari e soprattutto ha una scheda tecnica degna di nota.

Con un display da 6,55 pollici AMOLED hai una visione di prima qualità. I colori così vividi sembreranno circondarti così da rendere ogni tua azione superba. Potrai goderti applicazioni, giochi e finanche lo streaming come se nulla fosse.

Con il suo processore Qualcomm e i suoi 6 GB di RAM puoi fare davvero ciò che vuoi: praticamente non hai limiti. La memoria da 128 GB, inoltre, ti permette di salvare quanti più file desideri.

Non mancano all'appello una tripla fotocamera con Intelligenza artificiale e sensore principale da 64 megapixel e una batteria veramente ottima: ben 4250 mAh. La ricarica rapida da 33W ti permette di ottenere il massimo in poco tempo così da essere sempre pronto per una giornata fuori casa.

Acquista subito il tuo Xiaomi Mi 11 Lite su Amazon a soli 280,00€. Lo ordini e lo ricevi a casa in poco tempo. Le spedizioni, infatti, sono gratuite sia per i membri Prime che per i clienti standard. In più, se hai necessità, hai la possibilità di acquistarlo a rate optando per Cofidis come modalità di pagamento.

