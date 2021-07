Xiaomi Mi 11 Lite è in offerta su Amazon a soli 261,90€. Acquitandolo ora te lo porti a casa risparmiando quasi 90€ sul prezzo di listino, il che è un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Uno smartphone eccezionale: Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite è uno smartphone di fascia media che però ti stupisce. Ti basta prenderlo in mano per rimanere ammagliato non solo dal suo lato estetico, ma anche dalla potenzialità che ha. In colorazione Boba Black, poi, è ancora più bello.

Con il suo display AMOLED da 6,55 pollici ti godi il massimo sia in termini di visione che di streaming. I colori sono profondi e vividi per una qualità a cui non puoi dire di no. Infatti la risoluzione è una 1080 pixel.

Leggero e sottile, al suo interno ha un cuore tecnologico con un processore Qualcomm e ben 6 GB di RAM che ti consentono di fare ciò che vuoi: app, videogames, social e tutto il resto. In più la memoria è da 128 GB, un buon compromesso.

Se ami scattare le fotografie, questo smartphone è per te: la tripla camera posteriore ha un sensore da 64 megapixel con tanto di intelligenza artificiale. Agli occhi degli altri sembrerai un fotografo professionista. Non ti dimenticare della fotocamera frontale da 16 megapixel per selfie a regola d'arte.

Anche la batteria merita il suo momento di spicco visto che è da 4250 mAh e ti fa stare una giornata intera fuori casa senza preoccupazioni. La ricarica la fai in modalità rapida da 33W.

Infine sono presenti anche l'NFC e il sensore d'impronte digitali.

Acquista subito il tuo Xiaomi Mi 11 Lite su Amazon a soli 261,90€. Le spedizioni sono gratuite sia se sei membro Prime che standard, ma fai attenzione: non sono disponibili quelle veloci. Ciononostante, ci impiegano poco tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone