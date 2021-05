Xiaomi Mi 10T Pro è in offerta su Amazon a soli 409,00€. Il ribasso del 37% produce uno sconto effettivo di 240,90€ che rende l'acquisto un affare.

Uno smartphone top di gamma: Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro è un dispositivo formidabile. Il suo design semplice e lineare lo rende esteticamente bello mentre la colorazione Cosmic Black non lo fa passare inosservato.

La visione di immagini e contenuti è resa immersiva dal DotDisplay con ampiezza di 6.67 pollici. Il pannello è custodito in cornici sottili che amplificano l'esperienza complessiva anche grazie alla risoluzione Full HD+.

Per quanto riguarda il processore montato, si tratta di un Qualcomm Snapdragon 865 che viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Tali specifiche rendono le prestazioni dinamiche e scattanti.

Tra tutte le caratteristiche spicca ovviamente il comparto fotografico che vanta una Quad camera posteriore. L'obbiettivo principale è da 108 megapixel mentre le altre tre lenti consentono di scattare in modalità macro, profondità e ultra grandangolare. Degna di nota è anche la fotocamera dedicata ai selfie che vanta una lente da 20 megapixel.

La batteria è una seconda features importante in quanto possiede un valore tipico di 5000mAh e offre un'autonomia più che quotidiana. La ricarica rapida da 33W consente di ripristinare la carica in men che non si dica.

È presente infine Amazon Alexa integrata per utilizzare lo smartphone in versione Hands Free.

