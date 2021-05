Vuoi testare le nuove velocità del 5G? Xiaomi Mi 10T è in offerta su Amazon a soli 333,50€. Il ribasso del 33% corrisponde a uno sconto esclusivo di 166,40€ che rende l’acquisto un affare.

Xiaomi Mi 10T: le specifiche di quetso smartphone

Il design lineare ed elegante rende Xiaomi Mi 10T un telefono immediatamente riconoscibile. La colorazione Lunar Silver è un valore aggiunto che non lo fa passare inosservato.

Dotato di un DotDispaly FHD+ con ampiezza di 6,67 pollici permette una visione dei contenuti di elevata qualità e nitida. La tecnologia TrueColor amplifica la resa finale e le cornici sottili rendono l’esperienza visiva più ampia.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 865 che in questo caso viene affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni fluide e veloci.

Il comparto fotografico è degno di nota visto che vanta un sistema multicamera. L0obiettivo principale ha una risoluzione di 64 megapixel mentre le altre tre camere vantano delle lenti per scattare in modalità ultra grandangolare wide, ritratto e macro.

La fotocamera frontale e dedicata ai selfie è supportata da un obiettivo da 20 megapixel.

Da non sottovalutare è la batteria da 5000mAh che garantisce un’autonomia giornaliera. La ricarica, inoltre, avviene mediante ricarica rapida a 33W.

Tra le altre features sono da sottolineare il lettore d’impronte digitali laterali, il supporto al modulo NFC e Google Pay e la versione 10 di Android.

Il device può essere utilizzato anche in versione Hands Free grazie all’integrazione di Amazon Alexa.

Xiaomi Mi 10T 5G è in acquistabile su Amazon a soli 333,50€ nella colorazione lunar Silver. Ordinalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma operate in circa 7 giorni. Lo smartphone può essere acquistato anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

