Xiaomi Mi 10 T Lite è in offerta su Amazon a soli 258,00€. Il ribasso dell'8% provoca un piccolo sconto di 21,90€ che rende l'acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Uno smartphone da paura: Xiaomi Mi 10 T Lite

In questa colorazione Atlantic Blue, Xiaomi Mi 10 T Lite spicca per la sua eleganza. Curato in ogni minimo dettaglio, lo smartphone è molto apprezzato dalla sua community visto che racchiude al suo interno delle componenti degne di nota.

Anzitutto monta un display da 6,67 pollici Full HD+. In questo modo la visione dei contenuti avviene in alta risoluzione ed è godibile sotto tutti gli aspetti grazie all'ottimale rapporto schermo corpo del device.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 750G che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per un utilizzo dinamico. La memoria è espandibile mediante MicroSD.

Degno di citazione è l'apparato fotografico che vanta una Quad Camera AI. L'obiettivo principale è da 64 megapixel mentre le altre lenti consentono di scattare favolose foto in macro, ultra grandangolare sia orizzontatale che verticale.

Ammontano a 16, invece, i megapixel della fotocamera con cui scattare selfie.

Altra caratteristica di punta è la batteria che possiede un valore di 4820mAh ottimale per arrivare fino al giorno seguente. Viene affiancata da la ricarica rapida a 33W. In confezione, ovviamente, è inserito l'alimentatore a massimo potenza.

Lo smartphone è Dual SIM, supporta la connettività 5G e la tecnologia NFC per pagamenti contactless.

Puoi acquistare Xiaomi Mi 10 T Lite su Amazon a soli 258,00€. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei sottoscritto a Prime. In alternativa le spedizioni sono comunque gratuite ma effettuate in circa sette giorni. Lo smartphone è acquistabile anche a rate poiché è idoneo al programma CreditLine di Confidis.

