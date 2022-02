Xiaomi Mesh AX3000: WiFi 6, 254 dispositivi, prezzo SHOCK (63€)

Il nuovissimo Xiaomi Mesh AX3000 è finalmente disponibile in vendita su Amazon Italia. Un sistema eccellente per rendere la rete wireless più potente che mai. Addirittura, c'è il supporto al WiFi 6, puoi collegare fino a 254 dispositivi e copri 350MQ. Tutto con un solo prodotto.

Non solo adesso puoi prendere questo eccezionale prodotto direttamente dall'Italia, ma te lo accaparri anche in sconto: completa adesso l'ordine e prendilo a 63€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Mesh AX3000: prezzo Amazon spettacolare

Un prodotto il cui design è impressionate. Un oggetto di design meraviglioso, bellissimo da tenere in bella mostra. A farsi apprezzare di più però sarà tutta la tecnologia al suo interno.

Lo colleghi al tuo router e ottieni immediatamente una copertura uniforme in tutta la casa. Dotato di potente processore Qualcomm e supporto al dual band, puoi sfruttare anche il WiFi 6, dove supportato.

La tecnologia OFDMA – insieme alla Target Wake Time – si occuperà di organizzare i dispositivi connessi e il flusso di rete, anche se sono parecchi, così da permetterti di avere sempre una suddivisione della banda uniforme e prestante.

Tramite l'applicazione per Android e iOS, puoi tenere sotto controllo al meglio questo gioiellino in qualsiasi momento. Ogni impostazione è sempre disponibile e puoi gestirla direttamente da smartphone.

Finalmente, i problemi legati alla rete instabile e poco prestante saranno solo un brutto ricordo. Con la promozione del momento, porti a casa un sistema eccezionale a un prezzo che normalmente non sarebbe possibile, se non fosse per le chicche che il colosso cinese riserva ai tuoi utenti. Completa adesso l'ordine per portare a casa l'eccezionale sistema Xiaomi Mesh AX3000 a 63€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.