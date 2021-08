Xiaomi M2103E1 sono i prossimi auricolari TWS dell'azienda che hanno un design in stile in-ear. Di fatto, l'OEM cinese dovrebbe lanciare sul mercato un nuovo paio di cuffie Bluetooth a brevissimo.

Xiaomi: cosa sappiamo sulle nuove cuffie in arrivo?

Un paio di auricolari TWS con numero di modello M2103E1 è arrivato sulla documentazione del Wireless Power Consortium. La certificazione ci mostra il design di questo prodotto e le sue caratteristiche chiave.

Secondo il Wireless Power Consortium, il prossimo prodotto avente numero di modelllo M2103E1 è un paio di auricolari in-ear. È un dispositivo TWS che viene fornito in una custodia di ricarica di forma ovale. La custodia sembra avere un indicatore LED per mostrare lo stato di carica del wearable. D'altra parte, le gemme hanno una finitura color argento sull'auricolare che ne esalta il design. Hanno anche degli indicatori su ciascun auricolare.

Il sito conferma anche che le cuffie saranno disponibili in una variante di colore bianco. Ci aspettiamo che ci siano anche altre colorazioni al momento del debutto ufficiale. Inoltre, supporteranno gli standard di ricarica wireless Qi.

A partire da ora, questa è l'unica informazione che abbiamo appreso sui prossimi auricolari TWS di Xiaomi. Ma, considerando che queste sono solo le prime indiscrezioni, ci aspettiamo che siano in cantiere più certificazioni e suggerimenti.

Nelle notizie correlate, oggi Xiaomi ha anticipato l'arrivo della sua Mi Band 6 per il mercato indiano. In particolare, la società ha condiviso un poster teaser che rivela il suo vivido pannello AMOLED e il display di grandi dimensioni. Per coloro che non lo sapessero, la Mi Band 6 è già disponibile in Cina e nel resto del mondo; con il suo lancio in India, ci aspettiamo che l'azienda espanda la sua portata.

