Xiaomi, la GENIALATA: tablet 13" LCD per scrittura a 24€

Xiaomi ha un ecosistema enorme, impossibile conoscerne tutti i prodotti. Ci sono delle chicche spettacolari, proprio come questo tablet LCD da scrittura con pannello da 13,5″ e pennino magnetico in dotazione. Perfetto per prendere appunti e disegnare, la cosa assurda è che ora lo porti a casa da Amazon a 24€ circa appena. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, ma sii veloce e completa l'ordine per approfittare di questo prezzo.

Xiaomi: tablet LCD per scrittura in gran sconto su Amazon

Un prodotto premium, lo si capisce dalla qualità costruttiva e dall'estrema attenzione ai dettagli. Super leggero, ma con pannello super ampio, è perfetto da tenere nello zaino o nella borsa porta PC. All'occorrenza, lo tiri fuori, prendi il pennino (attaccato magneticamente al dispositivo) e inizi a usarlo.

Prendi appunti, fai dei disegni, realizzi grafici e dai sfogo alla fantasia. Quando hai finito, premi un pulsante, cancelli tutto e ricominci. Se ti serve conservare quello che hai realizzato, nessun problema: inquadra con la fotocamera dello smartphone il pannello e digitalizza gli appunti. Lo schermo è perfetto per questo tipo di attività.

Non perdere l'occasione di portare a casa da Amazon uno strumento utilissimo, come questo tablet 13,5″ da scrittura – realizzato da Xiaomi – a prezzo ridicolo. Completa rapidamente l'ordine per averlo a 24€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.