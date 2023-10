Xiaomi, la FOLLIA: 12€ per l'eccellente router WiFi con 4 antenne (Amazon)

Se a casa hai molti dispositivi WiFi, e desideri una connessione senza fili che sia stabile, con un investimento ridicolo potrai fare portare a casa lo spettacolare router di Xiaomi a 12€ appena. Un prodotto performante, grazie alle sue 4 antenne esterne, che ti permetterà di godere di un segnale stabile, anche in caso di parecchi dispositivi collegati.

Completa al volo l’ordine su Amazon per accaparrartelo a 12€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, ma fai in fretta: la disponibilità è limitatissima.

Design elegante e dimensioni compatte: sarà perfetto da posizionare accanto al tuo modem per sfruttarlo al massimo. Fino a 32 dispositivi collegati in contemporanea e una velocità massima di ben 300Mb/s su rete 2,4Ghz. Insomma, l’ideale non solo per smartphone e tablet, ma anche per tutti i tuoi dispositivi di smart home. Grazie alle 4 antenne, il segnale coprirà tutta l’abitazione senza incertezze: noterai un immediato miglioramento della rete.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon. Completa al volo il tuo ordine per accaparrarti lo spettacolare router di Xiaomi a 12€ appena. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: a disposizione ci sono pochissimi pezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.