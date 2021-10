Xiaomi, la CUCINA SMART: 3 prodotti spettacolari, su Amazon

Sei appassionato di tecnologia e l'idea di cucina smart ti interessa particolarmente? Ci pensa Xiaomi a offrirti soluzioni spettacolari: belle, potenti, utili e dal prezzo super accessibile. Dai un'occhiata alle tre chicche che ho selezionato, le trovi tutte su Amazon.

Xiaomi e la cucina smart: 3 prodotti da non perdere

Il primo dei prodotti che ho selezionato è un bollitore intelligente, perfetto per offrirti cibo e bevande caldi ogni volta che lo desideri. Bellissimo esteticamente – e super semplice da usare – lo connetti in Bluetooth allo smartphone se lo desideri e ne gestisci ogni aspetto. Addirittura, ti permette la cottura a pressione: una chicca rara. Lo porti a casa a 55€ appena ed è compatibile con Android e iOS.

Il secondo prodotto lo adorerai. La piastra a induzione per cucinare è utilissima: può sostituire l'intera cucina e il bello è che – da smartphone – puoi scegliere fra 100 modalità di cottura diverse e 99 livelli di calore. Oltre al tuo device, puoi gestire tutto di pulsanti integrati, leggendo le informazioni sul display. Questo gioiellino lo prendi a 65€ appena e lo usi quotidianamente anche se non sei a casa: infatti, supporta il WiFi e quindi puoi accenderla e spegnerla anche da remoto.

Il terzo gioiellino è appena arrivato su Amazon. La friggitrice ad aria del colosso cinese è una chicca esclusiva. Bellissima esteticamente, dorata di display OLED e con tecnologia di cottura a 360 gradi: non solo friggi ad aria, ma lo sfrutti anche come rapidissimo forno per cuocere qualsiasi cibo. Oppure, puoi usarlo come microonde, essiccatore per frutta e carne, decongelamento e/o fermentazione di cibi e non solo. Pensa che meraviglia: lo colleghi in WiFi a Internet e – tramite l'applicazione per smartphone – fai partire la cottura anche mentre sei fuori casa. Arrivi e trovi la cena pronta, bella fumante e da gustare. Un prodotto eccezionale, che porti a casa a 99€ appena.

Visto? C'è più gusto con la cucina smart di Xiaomi! La cosa interessante è che questi prodotti hanno tutti un prezzo incredibilmente accessibile. Se paragonati alla concorrenza, l'equilibrio fra qualità e prezzo è inarrivabile.