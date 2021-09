Xiaomi, la BOMBA: zaino a 9€ su Amazon (diversi colori)

Un po' a sorpresa, torna in gran sconto su Amazon il praticissimo zaino di Xiaomi. Super capiente, compatto e realizzato con tessuto impermeabile: a questo prezzo è un vero e proprio regalo.

Xiaomi: eccezionale zaino in gran sconto su Amazon

Così leggero e compatto, facile da riporre quando non serve, che sembra impossibile sia così compatto. Eppure posso garantirlo, perché ne ho uno da anni e mi accompagna in ogni viaggio. Sai perché? Semplice: lo metto in valigia, non occupa spazio, ma – quando arrivo a destinazione – ho un supporto in più per andare in giro.

In totale, ci sono 4 scompartimenti. La prima tasca, la più grande, è perfetta per qualsiasi cosa: un piccolo PC, un tablet, quaderni, libri e altri oggetti. Esternamente, c'è una seconda tasca – sempre con cerniera – perfetta per dispositivi più piccoli (come, ad esempio, smartphone, wearable, chiavi e non solo).

Per finire, lateralmente, ci sono altre due tasche aperte. Queste sono pensate per inserire ombrelli, bottiglie, borracce e simili. Insomma, oggetti che – se all'interno – potrebbero rischieri di rovinare gli altri.

Infine, non è trascurabile un dettaglio fondamentale: lo zaino di Xiaomi è realizzato con tessuto impermeabile. Questo significa che la pioggia, o comunque l'acqua, non penetreranno all'interno.

Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare su Amazon, scegli il colore che preferisci e completa l'ordine per averlo a 9,99€ appena:

In ogni caso, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.