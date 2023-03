Xiaomi, la BOMBA: il nuovissimo Redmi Watch 3 è già su Amazon, ecco dove

Con Redmi Watch 3, Xiaomi introduce uno smartwatch di alto livello a prezzo incredibilmente concorrenziale. Un wearable completo e molto curato esteticamente, che si porta a casa a una cifra ragionevole. Appena annunciato per il mercato europeo, su Amazon sono già spuntate le varianti con cinturino nero e beige. Si possono già ordinare con consegna veloce e gratuita, garantita dai servizi Prime, al prezzo di 129,99€:

Xiaomi Redmi Wastch 3

Un wearable che colpisce a partire dall’estetica. Si tratta evidentemente di un prodotto studiato per avere un appeal super premium. Tuttavia, non è solo per il design che si farà apprezzare. Dalla sua, un sacco di caratteristiche interessanti. Il display, ad esempio, è un ampio pannello AMOLED da 1,75″ con supporto all’always-on e visibilità spettacolare in qualsiasi situazione.

Ancora, il GPS integrato ti permetterà il pieno controllo delle tue sessioni di allenamento. Infatti, grazie a ben 5 sistemi di tracciamento, la tua posizione vene monitorata con estrema precisione. Ovviamente, trattandosi anche di uno sportwatch, non mancano 121 modalità di workout specifiche e anche la possibilità di immergerlo in acqua fino a 50 metri, come garantito dalla presenza della certificazione 5ATM.

Un validissimo alleato anche per la salute, grazie a funzionalità specifiche che rilevano con precisioni valori come il battito cardiaco e la quantità di ossigeno nel sangue. Ancora, sarà il perfetto assistente digitale da polso: non solo avrai piena gestione delle notifiche in arrivo sullo smartphone, potrai anche rispondere al telefono, parlando direttamente dal polso. Nessuno stress nemmeno per la gestione dell’autonomia energetica: fino a 12 giorni di utilizzo con una sola ricarica della batteria!

Insomma, è evidente: Xiaomi Redmi Watch 3 è un prodotto di punta, che non si risparmia in alcun punto della scheda tecnica.

Te l’accaparri a 129,99€ e le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime:

