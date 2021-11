Xiaomi: la bellissima sveglia SMART ora a prezzo assurdo (16€)

Probabilmente, vedendola su Amazon, questa sveglia smart di Xiaomi non la riconosceresti. Invece, si tratta proprio di uno dei tantissimi gadget tech parte dell'ecosistema di prodotto del colosso cinese. Dispositivi tutti caratterizzati da un ottimo equilibrio fra qualità e prezzo. Se poi sono in sconto, come in questo caso, l'affare è assicurato.

Un gioiellino bellissimo sotto il profilo estetico, dotato di ottimo display e con un cuore smart, che sfrutti con lo smartphone. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per accaparrartelo a 16€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: la sveglia smart è una meraviglia

Un dispositivo compatto e ben costruito. Perfetto da tenere sul comodino, il suo display ad alta visibilità è anche retroilluminato, ma si accende solo per una manciata di secondi, a seguito di una pressione.

Sul pannello puoi leggere in modo chiaro l'orario, la data, il giorno della settimana e non solo. Infatti, questo gioiellino è anche un termometro e igrometro di precisione: tieni sotto controllo anche la temperatura e l'umidità ambientali.

Collegalo allo smartphone e gestiscine ogni aspetto: imposti una o più sveglie, scegli le suonerie e ti assicuri di abilitare o disabilitare la funzione “snooze”. Non dovrai dare di matto, provando strane combinazioni di pulsanti per programmare la sveglia: fai tutto comodamente con il tuo smartphone.

Insomma, non solo è bella, la sveglia smart parte dell'ecosistema Xiaomi è anche una vera e propria genialata. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per accaparrartela a 16€ circa appena. Godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.