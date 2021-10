Xiaomi: kit 6 in 1 per unghie perfette, BOMBETTA a 10€

Con Xiaomi puoi anche tenere in ordine le unghie. Già, perché all'interno del suo ecosistema ci sono anche prodotti per la cura delle mani. Questo kit in acciaio inox che ho scovato in sconto su Aliexpress è composto da 6 pezzi e lo porti a casa a 10€ circa appena (completa l'ordine selezionando il prodotto come nell'immagine) con spedizioni assolutamente gratis.

Xiaomi: kit per le unghie in gran sconto

Un cofanetto di design, super elegante e assolutamente unisex: perfetto per l'uso maschile o femminile. Al suo interno, tutto quello che può servirti:

un tagliaunghie a punta dritta;

un tagliaunghie a punta obliqua;

un paio di forbici;

un limetta;

bonus: strumento per l'igiene delle orecchie, in grado di eliminare delicatamente il cerume.

Dunque, in totale, porti a casa un kit composto da 5 strumenti e una custodia. Tutte le componenti sono in acciaio inox e questo porta con sé un vantaggio da non trascurare: puoi lavarli sotto acqua corrente, usando anche detergenti, senza la paura che possano crearsi punti di ruggine.

Un prodotto di altissima qualità, che – se di qualsiasi altro brand – avrebbe un prezzo ben più elevato. Per fortuna, ci pensa Xiaomi a offrire dispositivi con un equilibrio fra qualità e prezzo invidiabile.

Questo kit, composto da 6 pezzi – perfetto per avere unghie perfette – lo porti a casa a 10€ circa appena da Aliexpress, grazie agli sconti del momento. In più, godi anche di spedizioni assolutamente gratis.