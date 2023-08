Xiaomi: il tablet da scrittura da 13,5" a questo prezzo è REGALATO (20€)

Un prodotto unico nel suo genere. Non una delle tante lavagnette di bassa qualità che si trovano in giro, fra l’altro a prezzi simili. Il tablet LCD da scrittura di Xiaomi è costruito con materiali di qualità elevata e lo si evince dal primo contatto. In dotazione arriva con un pennino robusto, pronto a permetterti di prendere infiniti appunti. Quando non serve, tramite meccanismo magnetico lo posizioni lateralmente così da tenerlo sempre al sicuro.

Premendo un solo pulsante, cancelli tutto e riscrivi senza alcun problema. Se desideri digitalizzare quanto prodotto, non ci saranno problemi: usa una delle tante applicazioni di scansione gratuita (come Camscanner), scatta un foto con lo smartphone e potrai conservare per sempre il contenuto nel formato che preferisci. Il tutto, senza sprechi di carta e senza dover portare con te ingombranti blocchi. Non perdere la straordinaria occasione del momento e porta a casa questo spettacolare dispositivo a un prezzo inimmaginabile: completa l’ordine adesso su eBay per averlo a 20,99€ con spedizioni super rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni.

Perché scegliere questo prodotto? Semplice:

materiali di costruzione premium; ampio pannello da 13,5″ per tutte le tue note; hai a disposizione un blocco per gli appunti infinito e super leggero; design elegante; penna in omaggio; riduzione degli sprechi di carta: salvaguardi l’ambiente e risparmi.

Non perdere l’ottima occasione eBay del momento: completa adesso il tuo ordine per portare a casa lo spettacolare tablet LCD da scrittura di Xiaomi – con ampio schermo – a un prezzo ridicolo. Lo prendi a 20,99€ e lo ricevi a casa in pochi giorni, in forma assolutamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.