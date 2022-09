Xiaomi: il tablet da scrittura da 13" crolla a 26€, occasione WOW

Questo spettacolare tablet da scrittura di Xiaomi, prodotto premium di alta qualità, è l’ideale per prendere appunti, scrivere, creare grafici, disegnare e non solo. Quando finisci, premi un pulsante, cancelli tutti e ricominci. Lo strumento perfetto per lavoro e scuola, ma anche per lo svago. Soprattutto, è super leggero da portare in giro ed eviti gli sprechi di carta. In dotazione, arriva con la penna specifica, dotata di pratico magnete per riporla direttamente sul laterale del pannello quando non è in uso.

Complice i super sconti eBay del momento, puoi fare un eccezionale affare e portare casa questo ottimo dispositivo a mini prezzo. Per approfittarne dovrai essere veloce però: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “PIT10PERTE2022”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Tablet da scrittura Xiaomi: assolutamente da avere

Costruito con attenzione ai dettagli, questo eccezionale strumento del colosso cinese è un prodotto premium e lo si nota semplicemente prendendolo in mano. Super sottile e leggero, risulta al contempo robusto e ben costruito. Utile il dettaglio del magnete sulla stilo in dotazione, che ti permetterà di riporre il pennino sul laterale del dispositivo, quando non lo usi.

Un ampio pannello da 13,5″ sul quale disegnare, prendere appunti, creare schizzi o grafici: qualsiasi cosa tu abbia bisogno di segnare. Con così tanto spazio a disposizione, non ci saranno problemi. Quando finisci, basta premere un pulsante per cancellare tutto e ricominciare. Se invece hai bisogno di digitalizzare quanto appena creato, nessun problema: basterà puntare la fotocamere dello smartphone sullo schermo del tablet da scrittura di Xiaomi, scattare una foto e conservarla.

Eviti di avere fogli in giro, eviti di sprecare carta e gestisci gli appunti in modo super smart. Non perdere l’occasione di accaparrarti questo super gadget a 26€ circa appena da eBay: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “PIT10PERTE2022”. Te l’accaparri con spedizioni rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni. Sii veloce: disponibilità limitata.

