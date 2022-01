Xiaomi: il tablet 13,5" da scrittura a 29€ è un REGALONE (solo Amazon)

Grazie al tablet 13,5″ da scrittura di Xiaomi è tempo di provare un nuovo modo di prendere appunti, scrivere e disegnare senza sprecare carta. Un dispositivo super premium, dotato di pennino specifico, che adesso porti a casa a prezzo ridicolo da Amazon: completa l'ordine al volo per approfittare dell'offerta in corso e accaparrartelo a 29€ circa appena.

Xiaomi: il tablet 13,5″ da scrittura è in sconto pazzesco

Un dispositivo curato in ogni dettaglio, a partire da quelli di costruzione. Si vede subito che è un prodotto premium, oltre che di design. Super sottile e leggero, ti mette a disposizione una superficie molto ampia per prendere appunti, scrivere, disegnare e dare sfogo alla fantasia.

Quando hai finito, basta premere un pulsante per cancellare tutto ed essere pronti a ricominciare. Se vuoi salvare quanto hai prodotto, non disperare. Con un piccolo trucchetto, puoi digitalizzare tutto, sfruttando lo smartphone.

Come? Facilissimo: usa una delle tantissime applicazioni gratuite di scansione (puoi usare anche solo l'app Fotocamera del tuo device) e inquadra i tuoi appunti. Scatta e conservali. Lo schermo del dispositivo si presta perfettamente per garantire foto chiarissime e nitide.

Insomma, zero sprechi di carta, tanta libertà e praticità d'uso. Il tablet 13,5″ da scrittura di Xiaomi – a questo prezzo – è un ottimo affare. Soprattutto, in omaggio ricevi il pennino specifico che – quando non è in uso – resta ben attaccato al resto del prodotto tramite sistema magnetico.

Approfitta ora del super prezzo Amazon e prendilo a 29€: completa velocemente l'ordine e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.