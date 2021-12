Xiaomi: il potentissimo compressore torna a prezzo SHOCK (39€)

Il compressore portatile di Xiaomi è super richiesto e sai perché? Semplice: super compatto, è dotato di una potenza tale da permetterti di gonfiare persino lo pneumatico dell'auto senza problemi. Funziona attraverso batteria integrata, quindi senza cavi, ed è persino dotato di display ad alta visibilità. Con le promozioni Amazon del momento, lo porti casa a 39€ circa appena. Spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: eccellente compressore a prezzo top

Un prodotto elegante, raffinato e con dimensioni contenute. L'ideale da lasciare sempre in auto per le emergenze. Non limitarti alle gomme della macchina però: puoi sfruttarlo in un sacco di contesti diversi perché è super versatile.

Dotato di batteria integrata, ricaricabile tramite cavo USB, non avrai mai il vincolo dei cavi e quindi potrai usarlo praticamente ovunque. Oltre a questo, è dotato di ampio display e tasti rapidi, perfetti per scegliere in pochi istanti i migliori parametri di utilizzo per una specifica occasione. Infine, c'è anche una torcia integrata, così da poterlo sfruttare anche in caso di scarsa illuminazione.

Insomma, il potente compressore portatile di Xiaomi è un portento e – a questo prezzo – è un vero e proprio affare. Completa rapidamente l'ordine da Amazon per averlo a 39,17€. Spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.