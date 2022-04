Xiaomi: il NUOVO potente compressore portatile ora a 38€ su Amazon

Lo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S è il nuovo compressore portatile del colosso cinese. Una versione rivista e migliorata del primo modello. Super potente, e dotato di funzionamento attraverso batteria integrata, puoi sfruttarlo per gonfiare di tutto. Anche lo pneumatico dell'auto è supportato senza alcun problema.

Con le offerte di Primavera, appena partite su Amazon, puoi portarlo a casa a 38,99€ appena. Dovrai essere veloce ad approfittarne però, a disposizione ci sono pochissimi pezzi: completa l'ordine al volo. Godi di sedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: il nuovo compressore è in sconto su Amazon

Un'estetica identica a quella del modello precedente. Un design compatto, pensato per permetterti di trasportare con facilità lo strumento e utilizzare la sua potenza (fino a 150PSI) ovunque serva. In caso di necessità, puoi gonfiare senza problemi tanto il pallone da calcio quanto la ruota di auto e moto.

Proprio il suo essere super versatile è un punto di forza da non trascurare. Inoltre, c'è una torca integrata in modo tale da illuminare sempre il punto dove svolgerai le operazioni di gonfiaggio. In questo modo, sarà semplicissimo lavorare anche al buio, nel caso non ci sia abbastanza luce a disposizione.

Super semplice l'utilizzo, che è praticamente automatizzato. Infatti, c'è un ampio display retroilluminato, ma anche una serie di pulsanti di gestione rapida. Insomma, un concentrato di tecnologia, pronto a tornare utile in un sacco di contesti. Porta adesso a casa il nuovo compressore portatile Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S. Il momento è perfetto per prenderlo a 39,99€ appena, grazie alle offerte di Primavera su Amazon. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.