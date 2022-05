Xiaomi: il nuovo compressore portatile CROLLA a 38€, da non perdere

Un accessorio utilissimo, che funziona senza fili e con sensore di pressione. Si tratta del potente compressore portatile di Xiaomi, che adesso è in gran sconto su Amazon a 38€ circa appena.

Perfetto per gonfiare tanto lo pneumatico dell’auto quanto il pallone da calcio o le ruote della bici, a questo prezzo è un affare spettacolare. Infatti, si tratta del nuovo modello, che è dotato di maggiore autonomia energetica della batteria integrata.

A questo prezzo, è un dispositivo da non perdere: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: il potentissimo compressore è in sconto

Un modello che sorprende per il modo in cui riesce a mettere insieme dimensioni compatte e potenza. Il pratico display, corredato di tasti subito sotto, ti permette di impostare agevolmente il livello di pressione. A quel punto, basterà collegare il dispositivo all’oggetto da gonfiare (come la ruota dell’auto) e avverrà tutto in automatico.

Infatti, ci sono dei sensori integrati, che controllano digitalmente l’operazione di gonfiaggio, arrestandola quando il giusto livello di pressione viene raggiunto.

Non bisogna trascurare che tutto avviene assolutamente senza fili, grazie alla batteria integrata ricaricabile. Nel nuovo modello è ancora più efficiente e arriva a garantite 40 minuti di autonomia energetica con una sola carica.

Per finire, questo gioiellino è anche dotato di potente torcia LED che puoi usare per le emergenze oppure per illuminare l’area di lavoro, in caso di operazioni al buio.

Insomma, a questo prezzo, il compressore portatile di Xiaomi è assolutamente da non perdere. Completa l’ordine al volo per approfittarne e portarlo a casa a 38€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii rapido.