Xiaomi, il BAZAR MATTO: 10 genialate, tutte a meno di 5€

Con il nostro bazar matto di Xiaomi puoi dare libero sfogo alla tua voglia di shopping, senza spendere un patrimonio. Ho selezionato 10 prodotti, che definirei delle vere e proprie genialate. Sono tutti prodotti dell'ecosistema del colosso cinese, li trovi su Aliexpress e costano meno di 5€: dai un'occhiata e scegli il tuo preferito.

Xiaomi, il bazar matto: uno sfizio tira l'altro

L'ho definito un bazar perché all'interno di questa sezione non troverai i classici dispositivi del colosso cinese. Già, perché il brand è molto più di ottimi smartphone e wearable: è anche prodotti utilissimi, che potrai sfruttare nel quotidiano.

1) Termometro igrometro smart di precisione a 5€

Un termometro igrometro graziosissimo sotto il profilo estetico, oltre che super compatto. Basta uno sguardo sul display per tenere sotto controllo la temperatura ambientale e anche il livello di umidità. Se lo desideri, lo colleghi in Bluetooth allo smartphone e controlli i parametri da smartphone.

Lo prendi a 5,10€ con spedizioni gratis.

2) Frusta da cucina elettrica a 3,74€

La cara vecchia frusta per cucinare, con un tocco tech. Questo gioiellino fa tutto da solo: lo immergi nella ciotola, nel bicchiere, ovunque serve usarla e premi un pulsante. Il dispositivo girerà da solo, garantendo un risultato ben più soddisfacente di quello che otterresti lavorando a mano.

Lo prendi a 3,74€ con spedizioni gratis.

3) Pulisci specchio a 4,19€

Hai presente quando finisci la doccia e puntualmente l'umidità rende impossibile l'utilizzo dello specchio? Ecco, con questa genialata, in un attimo rimuovi le goccioline di acqua. Puoi usarlo in bagno, ma non solo: ovunque ci sia da dare una pulita a specchi e vetri.

Lo prendi a 4,19€ con spedizioni di 4,09€.

4) Areatore per vino a 3,26€

Un vino, per gustarlo al meglio, ha bisogno di un momento di areazione. Un decantare è l'ideale, ma anche un dispositivo come questo, che si mette al posto del tappo, è una soluzione ottimale. Un areatore compatto, che offre risultato immediato.

Lo prendi a 3,26€ con spedizioni di 0,34€.

5) Tagliaunghie in acciaio inox a 1,96€

Si, nell'ecosistema del colosso cinese puoi trovare anche prodotti come questo. Un tagliaunghie totalmente in acciaio inox, realizzato con materiali di qualità altissima, pronto ad affiancarti nella manicure. Quando hai finito, lo lavi e lo metti a posto, senza la paura che – il contatto con l'acqua – possa portare alla ruggine.

Lo prendi a 1,96€ con spedizioni di 0,46€.

6) Antistress creativo a 3,42€

Un po' agitato? Un po' annoiato? Non importa quale sia il motivo, una volta provato questo antistress – da tenere fra le mani – non potrai più farne a meno. Bello e divertente, è anche super snodabile.

Lo prendi a 3,42€ con spedizioni gratis.

7) Tappo sottovuoto salva vino a 2,72€

Il vino è buono, ma l'intera bottiglia è troppo? Nessun problema. Con un buon tappo, con tecnologia per il sottovuoto, lo manterrai fresco e buono, come fosse stato appena aperto. Si tratta di un sistema universale, quindi applicabile alla stragrande maggioranza delle bottiglie.

Lo prendi a 2,72€ con spedizioni di 3,75€.

8) Solette per scarpe in cotone morbido traspirante a 5€

Un paio di solette per le scarpe, che renderanno la calzata immediatamente più comoda e non solo: sono anche traspiranti. In questo modo, il piede respira e non ci sono rischi di cattivo odore. Scegli il numero più adatto al tuo piede e inizia a camminare più comodo.

Lo prendi a 5€ con spedizioni gratis.

9) Coltello in ceramica in formato penna a 4,85€

Sembra una penna, ma è un coltello di precisione, con punta in ceramica. L'ideale per tagli che richiedono il massimo della precisione, appunto. Che si tratti di carta – o altri materiali delicati – nessun problema.

Lo prendi a 4,85€ con spedizioni gratis.

10) Porta asciugamano intelligente a 1,91€

Io lo so bene che significa usare i classici ganci per appoggiare le cose in bagno o in cucina. Sul più bello, cade tutto (spesso anche il gancio!). Ecco che però ci sono prodotti come questo porta asciugamano (ma anche strofinacci e altri oggetti), che risolvono il problema: il risultato è garantito. In più, sono dotati di vero adesivo 3M, facilissimi da applicare e super resistenti.

Lo prendi a 1,91€ con spedizioni di 0,16€.

Scommetto che non pensavi di trovare genialate come queste all'interno dell'ecosistema di prodotti di Xiaomi. Invece, il colosso cinese non smette di stupire! I prodotti che ti ho mostrato hanno tutti un prezzo uguale o inferiore a 5€ e sono disponibili su Aliexpress.