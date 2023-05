Xiaomi ha una NUOVA friggitrice ad aria ed è pazzesca: eccola su Amazon

La nuova friggitrice ad aria smart di Xiaomi, la Mi Smart Air Fryer Pro, è stata appena lanciata ufficialmente. Un modello più potente e più capiente del primo, ma non solo. Dalla sua, anche un’altra marcia in più: una comodissima finestra per controllare la cottura dei cibi senza dover aprire il cestello e – di conseguenza – senza che ci sia dispersione di calore.

Un prodotto incredibilmente utile in cucina, chiunque abbia usato un elettrodomestico di questo tipo sa bene quanto sia perfetto per sostituire praticamente in toto il normale forno elettrico.

Un prodotto incredibilmente utile in cucina, chiunque abbia usato un elettrodomestico di questo tipo sa bene quanto sia perfetto per sostituire praticamente in toto il normale forno elettrico. Cottura nella metà del tempo, cibi buoni e più leggeri e una marea di possibilità: la tecnologia di cottura a 360 gradi la rende perfetta anche per cuocere prodotti da forno (come pizze e focacce), non solo verdure, ortaggi, carne e pesce. Si può fare di tutto: persino golosi muffin.

Il nuovo modello del colosso cinese, ha una resistenza più potente e un cestello più ampio (ora è da 4 litri) rispetto alla prima edizione. La comoda finestrella del cestello, permette di verificare in qualsiasi momento a che punto è la cottura. Ancora, tramite applicazione per smartphone Android e iOS, puoi collegare a Internet l’elettrodomestico e utilizzarlo anche mentre non sei in casa! Ad esempio, puoi programmare l’inizio della preparazione della cena oppure puoi farla partire tu, direttamente, usando lo smartphone. Inoltre, l’app ti mette a disposizione una marea di ricette.

Insomma, un prodotto spettacolare e intelligente, la nuova friggitrice ad aria di Xiaomi.

