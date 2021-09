Xiaomi ha superato Apple nel settore degli smartwatch; questo report è stato comunicato a pochissimi giorni di distanza dal lancio ufficiale della nuova Series 7 di Apple Watch.

Un rapporto di market intelligence afferma che Xiaomi ha superato Apple nel mercato degli smartwatch durante il secondo trimestre, anche se di poco. Al terzo e quarto posto troviamo Huawei e Fitbit e Samsung invece, è all'ultimo posto.

Il rapporto mostra che l'OEM cinese ha spedito 8 milioni di smartwatch durante il secondo trimestre, contro i 7,9 milioni di orologi della mela.

Il tempismo è chiaramente un fattore significativo qui, con Canalys che ha suggerito che Xiaomi ha lanciato un nuovo modello durante il trimestre, mentre i fan di Apple Watch attendono ancora il debutto della Serie 7 previsto per la metà del mese corrente.

Non di meno, la compagnia cinese ha superato la realtà di Tim Cook diventando il fornitore di fitness tracker più performante nel secondo trimestre del 2021. Le prestazioni di Xiaomi sono state rafforzate dal lancio della Mi Smart Band 6, nonostante il mercato indiano, una delle roccaforti della società, non fosse nell'elenco di lancio globale iniziale.

Cynthia Chen, analista di ricerca di Canalys, ha affermato:

Xiaomi ha fatto una mossa saggia per accelerare il rilascio della Mi Band 6, che è un dispositivo più avvincente rispetto al suo predecessore. Il rapido passaggio di Xiaomi agli orologi di base ha anche aiutato l'azienda ad aumentare le sue spedizioni di orologi da polso di 1,3 milioni di unità in questo trimestre.

Invece, il vantaggio di Apple è probabilmente dovuto in parte alla sua attenzione alle funzionalità sanitarie, come il sensore ECG e molto altro ancora. Jason Low, responsabile della ricerca di Canalys, ha dichiarato:

I fornitori stanno tentando di fare un grande salto generazionale nelle tecnologie degli smartwatch. Per distinguersi, stanno migliorando i fondamenti, come l'esperienza utente e la durata della batteria, creando le proprie interfacce utente distinte e sfruttando i rispettivi ecosistemi per disegnare casi d'uso nuovi e unici. Ma il monitoraggio della salute è il caso d'uso più importante per gli smartwatch. La capacità di fornire funzionalità di monitoraggio della salute all'avanguardia e di offrire agli utenti dati significativi e approfondimenti sulla salute utilizzabili separerà vincitori e vinti.

È fondamentale che i fornitori investano in sensori sanitari di nuova generazione e sviluppino algoritmi e soluzioni interni non solo per tracciare biomarcatori vitali, ma anche per garantire una buona accuratezza e affidabilità. I fornitori dovrebbero concentrarsi sul fornire agli utenti approfondimenti sulle tendenze della salute che coinvolgono i dati raccolti in un periodo di tempo più lungo, in modo che possano capire come i loro stili di vita influenzano il loro benessere.