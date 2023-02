Xiaomi G10: l'aspirapolvere ULTRA che aspira e lava in una mossa

Sei stanco di dover passare continuamente la scopa, ma sei anche troppo pigro per tirar fuori quel vecchio aspirapolvere pesante? Fai un salto di qualità e regalati la Xiaomi G10, una scopa elettrica che ti sorprende per quel che è.

Non farti scappare questa incredibile offerta e acquistala adesso su Amazon a soli 259,90€ grazie allo sconto del 13%. Approfittane subito e aggiungila al carrello per completare l’ordine prima che la promozione termini.

Con Amazon Prime la riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Con Xiaomi G10 dici addio allo sporco in pochi secondi

Ti sarà capitato più di una volta di dover ripassare la scopa perché qualche briciola rimane sempre indietro. Per non parlare di quando sei costretto a prendere l’aspirapolvere perché la polvere non ti dà tregua. Da oggi potrai unire la potenza dell’aspirapolvere con la maneggevolezza della scopa grazie alla meravigliosa Xiaomi G10.

Grazie al suo motore potrai avere un aspirazione fino a 120aw di potenza riuscendo così a catturare ogni tipo di sporco. Questo rimarrà all’interno del filtro di ultima generazione che riesce a bloccare le polveri sottili fino al 99,97%. Non avrai bisogno neanche di quei fastidiosissimi sacchetti per aspirapolvere, infatti una volta ultimato il passaggio potrà staccare il filtro e il deposito per svuotarli.

La sua potente batteria ti permette di usarla fino a 60 minuti di utilizzo con una singola carica. Ti verrà fornito inoltre con una comodissima spazzola dotata di tecnologia antigroviglio ed altri tre accessori perfetti per ogni angolo della tua casa.

Ti anticipo che oltre ad aspirare, abbinando il contenitore e il panno, questo gioiellino lava anche i tuoi pavimenti.

Non farti scappare questa occasione e acquista subito su Amazon la tua Xiaomi G10 che trovi adesso a soli 259,90€ grazie allo sconto del 13%.

Ricevila a casa con una spedizione gratuita e veloce grazie al tuo abbonamento Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.