Xiaomi G10: l'aspirapolvere senza fili DEFINITIVO

Xiaomi G10 è l'aspirapolvere senza fili che stavi cercando. In promozione al Black Friday 2021 su Amazon è un acquisto intelligente e che non ti fa pentire neanche un secondo del tuo investimento. Infatti arriva con tutti i suoi accessori a raccolta per consentirti di pulire in una passata qualunque superficie. Diventa tuo con soli 229,99€ grazie a un ribasso del 23%. In più, se vuoi, puoi pagare comodamente mediante finanziamento a Tasso Zero che non guasta mai.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Un aspirapolvere senza fili eccezionali: Xiaomi G10

Leggerissimo e semplicissimo da utilizzare, Xiaomi G10 è un aspirapolvere a modello verticale che con il suo motore potentissimo non lascia dietro di sé neanche la più piccola delle briciole. Lo utilizzi con comodità e senza dover fare le corse e poi lo riponi in un angolo della casa grazie al supporto a muro incluso in confezione.

Non devi preoccuparti della sua efficienza dal momento che integra un sistema di aspirazione a 150AW davvero formidabile. In più si adatta automaticamente alla tipologia di pavimento risultando perfetto per ogni genere di superficie.

Cosa devi fare? Assolutamente nulla se non accenderlo e dare il via ai lavori. Con il display digitale tieni tutto sotto controllo in una semplice occhiata. Ah, quasi mi dimenticavo: la batteria dura fino a 65 minuti.

Acquista subito il tuo Xiaomi G10 su Amazon a soli 229,99€. Lo ordini e lo ricevi a casa senza costo aggiuntivi.