Xiaomi, FUORI TUTTO lampo su Amazon: 5 occasioni pazzesche da 15€ a 40€

Ghiotti affari firmati Xiaomi su Amazon. Approfitta del fuori tutto di San Valentino per fare eccezionali affari a mini prezzo. Ho scelto 5 occasioni imperdibili, con prezzi da 15€ a meno di 40€. In più, se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono rapide e gratuite. Pronto? Eccole tutte!

Luce da notte smart. Un capolavoro di estetica e tecnologia. Sollevala dalla sua base magnetica e portala in giro mentre vaghi al buio in casa. Affidati al suo sensore di movimento: è super preciso e permette alla lampada di accendersi automaticamente quando la luce ambientale è insufficiente. Sfrutta il Bluetooth integrato per abbinarla a un hub compatibile e inserirla nel tuo flusso della casa smart. Un prodotto spettacolare, che a 14,99€ è imperdibile.

Tablet LCD da scrittura da 13″. Un prodotto incredibilmente utile per lavorare, studiare e per il tempo libero. Costruzione premium e un ampio pannello da 13″ per scrivere e disegnare utilizzando l’apposito pennino in dotazione, che puoi agganciare magneticamente alla cornice del dispositivo. In questo modo, sarai certo di averlo sempre con te. Prendi i tuoi appunti e, quando finisci, premi un pulsante per cancellare tutto e ricominciare. Se hai bisogno di conservare quanto hai segnato, basta una foto con lo smartphone: lo schermo si presta benissimo alla digitalizzazione. Zero sprechi di carta, minimo ingombro (il dispositivo è super sottile e leggero) e un prezzo pazzesco adesso: prendilo ora a 24,99€ appena.

Il telemetro laser smart. Dimentica il vecchio modo di prendere le misure, con questo gioiellino potrai effettuare misurazioni precisissime in un lampo. In più, oltre a leggere i dati sul display, potrai scaricarli all’interno dell’applicazione per smartphone e conservarli. Enorme l’intervallo di misurazione laser: da 0,05 a ben 40 metri. Robusto e costruito per resistere, adesso lo porti a casa a 39,99€ appena.

L’iconico rasoio wireless Hair Clipper. Un prodotto premium, senza dubbio, pensato per permetterti di tenere sempre in ordine i capelli, ottenendo risultati perfetti in qualsiasi condizione. Infatti, funziona completamente senza fili, grazie alla batteria integrata ricaricabile, e resiste perfettamente al contatto con l’acqua. Scegli il tuo taglio fra diverse misure, passando da 0,7 a 21 mm utilizzando la pratica ghiera. Nessuno strappo o perdita di potenza, anche se la batteria sta per scaricarsi. A garantire prestazioni sempre uniformi ci pensa l’eccellente sistema intelligente di gestione delle risorse energetiche (ESM). In promozione, è imperdibile: accaparratelo a 32,99€ appena.

Per finire, l’iconico e potentissimo Portable Bluetooth Speaker. Con una potenza di ben 16W (tantissimi considerando che si tratta di un dispositivo portatile) ti permette di ottenere un suono con volume alto, super limpido e ben definito. Disponibile in nero e in blu, ha un design elegante e raffinato. I tasti gommati integrati ti permettono di gestire brani e volume. Se, mentre lo stai usando in abbinata allo smartphone, arriva una telefonata nessun problema: sfrutta il microfono integrato per parlare al telefono mantenendo le mani libere. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare e prenderlo a 39,99€, è uno spettacolo.

Vuoi scoprire altre offerte? Allora dai un’occhiata a tutte le occasioni Xiaomi su Amazon, dedicate al periodo di San Valentino. Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.