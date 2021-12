Xiaomi: friggitrice ad aria smart 5 in 1 PAZZESCA (arriva per Natale)

La friggitrice ad aria smart di Xiaomi è un portento. Gioiello della cucina, si tratta di un 5 in 1 che riesce a fare così tante cose che sarà impossibile rinunciarvi, una volta provato. Un prodotto che non solo ti regala una frittura più leggera, è anche in grado di cuocere cibi alla perfezione (cottura a 360 gradi), di decongelare, di far fermentare e persino di preparare lo yogurt. Un dispositivo speciale, che puoi avere in tempo per metterlo sotto l'albero di Natale: completa l'ordine al volo per averlo a 99€ circa appena da Amazon. Fallo subito però o non sarà possibile riceverlo entro il 24 dicembre.

Xiaomi: la friggitrice ad aria smart 5 in 1 è assurdo

Un vero e proprio spettacolo, con un cuore tutto smart e la capacità di preparare i tuoi cibi preferiti al meglio, in un attimo. L'ho definito un prodotto 5 in 1 ed è corretto così per – da manuale – si legge cosa è in grado di fare:

frittura ad aria; cottura come in forno, ma con tecnologia a 360 gradi; preparazione dello yogurt; essiccare verdure; decongelare;

In più, viene ben specificato che può addirittura funzionare da fornetto a microonde, considerando tutta la tecnologia con la quale è equipaggiato. In in un attimo inserisci i tuoi cibi nel cestello, imposti la ricetta giusta – aiutandoti anche con l'applicazione apposita, se lo desideri – e sei pronto. Addirittura, puoi preparare anche dei lievitati (dolci e salati).

Consuma meno di un tradizionale forno elettrico ed ha un cuore smart, che rende questo gioiellino addirittura compatibile con gli assistenti vocali. Cosa chiedere di più? Adesso bisogna solo gustare pietanze leggere e gustose, grazie all friggitrice ad aria 5 in 1 di Xiaomi. Per averla ad appena 99€ circa appena, devi solo completare l'ordine: fallo velocemente e potrai metterla sotto l'albero di Natale.