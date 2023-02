Xiaomi Fire TV: tre modelli a PREZZO SCONTATO su Amazon (anche in 5 rate)

La gamma di Smart TV di Xiaomi è protagonista di una nuova offerta Amazon. A disposizione degli utenti ci sono tre modelli da acquistare a prezzo scontato. La versione da 43 pollici è disponibile a 299 euro mentre quella da 50 pollici può essere acquistata a 349 euro. A completare la gamma c’è la variante da 55 pollici che ora viene proposta al prezzo di 399 euro. I tre modelli possono contare sulla piattaforma software Fire TV di Amazon (la stessa presente sulle Fire Stick) e sono acquistabili in 5 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di seguito:

Le Smart TV di Xiaomi sono in offerta su Amazon

La gamma Xiaomi F2 comprende tre modelli di Fire TV (43, 50 e 55 pollici). Si tratta di tre ottimi prodotti, ideali per chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV completo e dotato di una piattaforma sempre aggiornata come la Fire TV e con tutte le app di intrattenimento a disposizione. I modelli possono contare su di un pannello 4K Ultra HD, su di un design senza bordi, sul supporto ai comandi vocali tramite Alexa e su porte HDMI 2.1.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Xiaomi F2 a prezzo scontato. Il modello da 43 pollici, in particolare, sarà acquistabile ad appena 299 euro invece di 399 euro. C’è poi l’offerta dedicata al modello da 50 pollici, ora proposto a 349 euro invece di 449 euro. A completare le offerte troviamo il taglio da 55 pollici che può essere acquistato a 399 euro invece di 499 euro. Per tutti i modelli c’è la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, senza interessi.

