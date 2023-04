Xiaomi Fan Festival: ULTIMA occasione per i super sconti del Mi Store

Da pochi minuti sono online le nuove offerte dello Xiaomi Fan Festival – Round 3, l’ultimo dopo quello del 27 marzo e 6 aprile. I super sconti saranno disponibili da oggi fino al 30 aprile, salvo esaurimento scorte. Per questo terzo e ultimo atto del Fan Festival, le offerte si concentrano su dispositivi come smartwatch, scooter elettrici, tablet e tutti gli altri prodotti appartenenti alla categoria Lifestyle dello store ufficiale. Collegati a questa pagina per vedere tutte le offerte disponibili, mentre qui sotto ti offriamo una panoramica delle migliori promo del giorno.

I super sconti dello Xiaomi Fan Festival

Una pioggia di sconti è pronta ad abbattersi sull’Italia nelle prossime due settimane con l’ultimo round dello Xiaomi Fan Festival. Non aspettare però al 30 aprile, visto che le migliori occasioni saranno quelle del primo giorno, cioè oggi. Ecco una carrellata delle offerte da non perdere in queste ore:

Per una panoramica completa delle offerte dello Xiaomi Fan Festival – Round 3 collegati alla pagina dello store ufficiale di Xiaomi. Ti rinnoviamo l’invito ad approfittare delle migliori offerte disponibili oggi, soltanto in questo modo ti assicurerai l’affare di giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.