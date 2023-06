Xiaomi F2: splendida Smart Fire TV da 43" tua con 100 euro di sconto

Xiaomi F2 43″ è la smart TV che stavi cercando: qualità, prestazioni e convenienza in un solo prodotto.

Quindi non perdere questa offerta su Amazon: la Smart Fire TV è tua a soli 299,99 euro invece di 399! Risparmia il 25% su questo prodotto eccezionale che ti offre un’esperienza visiva e sonora di alto livello.

Xiaomi F2: la Smart Fire TV che non ti deluderà

Xiaomi F2 43″ Smart Fire TV è dotata di un display Ultra HD 4K senza cornice che ti permette di goderti i tuoi contenuti preferiti con una risoluzione cristallina e una gamma di colori mozzafiato. Grazie alla tecnologia HDR10 e HLG, le immagini sono luminose, contrastate e realistiche. Inoltre, la tecnologia MEMC assicura una fluidità delle scene ad alta velocità, ideale per i film d’azione e i videogiochi.

Per quanto riguarda l’audio, la TV non ti delude neanche qui con due altoparlanti stereo da 12 W che offrono una potenza sonora ottimale, supportata dalle tecnologie Dolby Audio, DTS-HD e DTS Virtual:X che creano un effetto surround tridimensionale. Ti sembrerà di essere al cinema.

Scoprirai presto una smart TV intelligente e versatile: grazie all’esperienza Fire TV integrata, puoi accedere a migliaia di app e servizi di streaming come Prime Video, Netflix, YouTube e molti altri. Puoi anche controllare la tua smart TV con la voce tramite il telecomando con Alexa integrato: basta premere un pulsante e chiedere di cambiare canale, regolare il volume, aprire le app e molto altro. In più, puoi usare Alexa per gestire altri dispositivi domotici compatibili con un semplice comando vocale.

Infine, da non dimenticare il suo design elegante e raffinato, con una cornice metallica e un corpo monoscocca che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Ha inoltre diverse porte e connessioni per collegare i tuoi dispositivi preferiti: HDMI 2.1, Bluetooth, USB e triplo tuner.

Non lasciarti scappare questa occasione unica: acquista ora Xiaomi F2 43″ a soli 299,99 euro invece di 399 su Amazon e approfitta della spedizione gratuita e immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.