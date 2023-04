Xiaomi F2: smart TV da 55 pollici a 99€ in MENO, Amazon SHOCK

Hai deciso di acquistare una smart TV ma non sai quale scegliere tra i tanti modelli che ci sono in commercio? Vuoi risparmiare senza sacrificare la qualità? Allora non perdere quest’offerta che trovi adesso su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi F2 a soli 399,99 euro, invece che 499 euro.

Questo è un ritorno inaspettato a un minimo storico. Grazie a questo sconto del 20% puoi risparmiare 99 euro sul totale e portati a casa una smart TV meravigliosa. Ogni tuo contenuto prenderà vita e potrai goderti tutte le tue app preferite in un unico posto.

Xiaomi F2: la smart TV con Fire TV incluso e comandi vocali

La smart TV Xiaomi F2 una risoluzione 4K UHD che ti permette di cogliere i più piccoli dettagli che altrimenti ti perderesti. Restituisce colori intensi e pieni di sfumature regalandoti una realtà incredibile per un’esperienza fantastica. Con Fire TV integrata potrai accedere velocemente ad app e canali come Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, YouTube e tanti altri.

Puoi controllare la tua smart TV con il telecomando vocale Alexa incluso. È anche dotata di una modalità gaming che riduce notevolmente il tempo di risposta e ti permette di ottenere il meglio dai tuoi giochi. Goditi film, serie TV, eventi sportivi e giochi in un pannello ultra sottile da ben 55 pollici con tecnologia HDR 10.

Non ci sono dubbi, a una cifra così bassa la vorranno in tanti e le unità disponibili spariranno da un momento all’altro. Quindi prima che sia tardi dirigiti su Amazon e acquista la tua Xiaomi F2 a soli 399,99 euro, invece che 499 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.