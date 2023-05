Xiaomi F2: la smart TV da 55" con Fire TV integrata a 99€ in MENO

Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio e ti porti a casa una smart TV da 55 pollici a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi F2 a soli 399,99 euro, invece che 499 euro.

Oggi dunque, grazie a questo sconto del 20%, potrai risparmiare ben 99 euro sul totale. Con questa smart TV potrai goderti tutti i tuoi contenuti preferiti, tra cui giochi, e vivere un’esperienza eccezionale. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Xiaomi F2: 55 pollici per un effetto cinema incredibile

Xiaomi F2 ha una risoluzione 4K UHD, ovvero quattro volte superiore al FHD. Il risultato sarà dettagli incredibilmente reali e colori vivaci e intensi per un’esperienza magnifica. L’HDR 10 garantisce un’ottima luminosità senza affaticare gli occhi. Grazie all’integrazione Fire TV puoi guardare migliaia di app e canali come Prime Video, YouTube, Netflix, Disney+, DAZN, NOW TV e molti altri.

È dotata anche di una modalità gaming che ti darà la possibilità di ottenere il meglio dai tuoi giochi con un tempo di risposta bassissimo. In confezione troverai un telecomando che ti permette di passare da un’app all’altra o navigare sul web con i comandi vocali di Alexa. E puoi anche controllare gli altri dispositivi intelligenti che hai in casa.

Non c’è proprio tempo da perdere dunque, a questo prezzo la vorranno tutti e le unità disponibili potrebbero sparire da un momento all’altro. Quindi prima che ciò accada vai su Amazon e acquista la tua Xiaomi F2 a soli 399,99 euro, invece che 499 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.